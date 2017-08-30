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Бизнес в Нижнем Тагиле

Ограничение продаж лосьонов и «незамерзаек» станет возможным в регионах России

30 августа 2017, 16:05Добавить новость
чиновники,Россия,непищевые спиртосодержащие,ограничение,Правительство,законопроект,запрет,торговля

Правительство РФ одобрило законопроект, по которому власти регионов страны получат право ограничить продажи спиртосодержащей продукции.

Местные власти смогут регулировать время, условия и места продажи такой продукции, вплоть до ее полного запрета. Законопроект будет касаться о таких товарах, как лосьоны, парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, стеклоомывающие жидкости, лакокрасочные материалы и бытовая химия, пишет газета «Известия».

 

На данный момент властям субъектов РФ позволено устанавливать ограничения мест, времени и условий продаж алкогольной продукции.

 

 
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