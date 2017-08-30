Сергей Катырин: проблемы с получением американских виз навредят бизнесу России и США

Нынешняя ситуация с проблемой получения американских виз в стране может серьезно пошатнуть деловые связи между США и Россией.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин убежден, что это приведет к еще большему ухудшению торгово-экономических связей России и США. Товарооборот между двух стран в 2016 году уменьшился почти на 3,2 процента.

Как отмечает Катырин, несмотря на современный прогресс в сфере связи и коммуникаций, надежный бизнес всегда строился на личных контактах. В связи с этим проблема в получении американских виз нанесет ущерб предпринимателям как из России, так и из США.

В 2016 году приток иностранной валюты в Россию составил 38 млрд долларов. В итоге из-за выше упомянутой проблемы с визами американские предприниматели не смогут конкурировать со своими коллегами из Европы и Азии за наши рынки товаров и услуг.

В США бизнесмены это прекрасно понимают. Так, Алексис Родзянко, президент Американской торговой палаты в России, полагает, что политический диалог между странами очень важен. И его качество может очень сильно повлиять на успехи бизнеса обоих стран. Потому бизнес выступает за продуктивным диалог и надеется, что политики их услышат.