300 тысяч рублей штрафа выписаны организаторам катания на пони и олене у парка Бондина в Нижнем Тагиле: прекратится ли конный прокат? (ФОТО)

апряжённый в повозку

В начале мая житель Нижнего Тагила по имени Александр стал одним из тех, кто испытал неприятные эмоции от описанной выше неприглядной картины. Особенно тагильчанина возмутило обращение с уставшим на жаре оленем:

Прогуливался на днях у парка Бондина, услышал разговор двух девчонок. Одна из них стоит на прокате пони, другая — с оленёнком. Оленёнок, по-видимому, устал, ибо дело под вечер, температура весь день была градусов 20 тепла. Он начал садиться на землю. Девушка с пони стала орать на свою коллегу по цеху: «Не давай ему садиться! Быстрее поднимай его! Пройдись, чтоб передумал садиться!». Бедолага бренно побрёл за своей «хозяюшкой», еле переставляя ноги... Смотреть на него было страшно — взгляд, убитый этими вечными прокатами в жару! Ещё и эту повозку к нему прикрепили! -- описал свои эмоции Александр в группе «Черный список Тагила».

Экскременты и остатки мочи на асфальте тоже не прибавили мужчине положительных эмоций. Как Александр позже сообщил в интернете, возницы говорили ему, что администрация города выделила им эту территорию для катания отдыхающих.

Фото группы «Черный список Тагила»

Тагильчанин решил не ограничиваться сообщением в интернете, ведь подобных жалоб там очень много, и написал обращение в администрацию Нижнего Тагила. В ответе чиновники сообщили, что конный прокат у парка Бондина осуществляется самовольно, никаких согласований с администрацией хозяин животных не проводил:

Органами местного самоуправления специальная территория для катания на животных не отводилась, владельцы животных с администрацией Ленинского района маршруты катания не согласовывали, осуществляют конный прокат самовольно. В связи с этим, лица, ответственные за организацию услуг катания, были неоднократно привлечены к административной ответственности. В настоящее время общая сумма наложенных штрафов составляет 300 тысяч рублей, -- сообщили тагильчанину.

В соответствии с правилами благоустройства, маршрут катания на животных не должен проходить через территорию учреждений, относящихся к системе культуры, образования и здравоохранения. Ещё в 2015 году администрация Нижнего Тагила запретила движение гужевого транспорта по центральным улицам города, были установлены соответствующие дорожные знаки. Позже подобные знаки появились и на Вагонке.

Так почему же каждый год тагильчанам снова предлагают прокатиться на гужевой повозке или непосредственно на спине пони или оленя? Разве выписанные штрафы недостаточно высоки для владельцев животных? Видимо, нет. Хотя часть тагильчан возмущается эксплуатации животных, другая часть с охотой пользуется предлагаемыми услугами. Полученный за сезон заработок, очевидно, позволяет прокатчикам не только выплатить штрафы, но и получить прибыль.

Сегодня, 31 мая, одна из жительниц города заметила и сняла на видео северного оленя, в одиночку гулявшего на Новой Кушве.