Тарифы на газ для населения вырастут в Нижнем Тагиле

С 1 июля на Среднем Урале поднимутся тарифы на газ. Рост составит порядка шести копеек за кубометр. Речь идёт об использовании вещества для газовой плиты.
Соответствующий документ опубликовала РЭК, пишет Znak.com.
Повышение тарифов касается многих компаний, в том числе АО «ГАЗЭКС», ГУП «Газовые сети» и другие.
Так, поставщик газа в Нижний Тагил «ГАЗЭКС» будет насчитывать по тарифу – 4 рубля 28 копеек за кубометр при наличии счётчика и 4 рубля 98 копеек при его отсутствии.
Тарифы для ГУП «Газовые сети» повысятся до 4 рублей 18 копеек и 4 рублей 73 копеек со счётчиком и без него соответственно.
В постановлении говорится о тарифах на использование газа для нагрева воды и газового нагревателя - они будут установлены отдельно.