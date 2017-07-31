Норма бесплатного провоза багажа отменена в России

Владимир Путин подписал закон об изменениях норм провоза багажа. Документ опубликован и вступит в силу через 60 дней.

Как пишет «Коммерсант», теперь авиакомпаниям дали право отменять норму бесплатного провоза багажа при невозвратном авиабилете. Так, сумма перевозки багажа будет включена в невозвратный тариф. При этом ее могут определять сами перевозчики. Пассажиры с возвратным билетом будут вынуждены оплачивать багаж весом более десяти килограмм.





Ряд изменений также может коснуться и ручной клади.