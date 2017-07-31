USD 59.54 + 0.13
EUR 69.68 + 0.04
| регистрация
Бизнес в Нижнем Тагиле

Норма бесплатного провоза багажа отменена в России

31 июля 2017, 10:30Добавить новость
Россия,Путин,закон,изменения,багаж,перевозчики,пассажиры,самолеты,ткризм

Владимир Путин подписал закон об изменениях норм провоза багажа. Документ опубликован и вступит в силу через 60 дней.

Как пишет «Коммерсант», теперь авиакомпаниям дали право отменять норму бесплатного провоза багажа при невозвратном авиабилете. Так, сумма перевозки багажа будет включена в невозвратный тариф. При этом ее могут определять сами перевозчики. Пассажиры с возвратным билетом будут вынуждены оплачивать багаж весом более десяти килограмм.

Ряд изменений также может коснуться и ручной клади.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Вы стали свидетелем этого события? Вам есть, что добавить к этой истории? Расскажите об этом редакции TagilCity.ru! Высылайте ваши фото, видео!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Работников транспорта в России заставят сдавать обязательный квалификационный экзамен
27 июля, 11:05
3 1
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с задержкой зарплаты на НТЗТИ в Нижнем Тагиле
9 июля, 23:00
20 8
3
Налог на малодетность предлагается ввести в России
10 мая, 10:00
5 23
2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 417
Подписаться на новости