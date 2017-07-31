Товары зарубежных интернет-магазинов будут облагаться налогом в 18%

Федеральная антимонопольная служба намерена уровнять условия торговли российских и иностранных интернет-магазинов. В связи с этим будет разработан ряд мер по введению НДС в размере 18% на покупки у зарубежных поставщиков.





Представитель ФАС Елена Заева уверена, что для российских потребителей внедрение налога несет только плюсы. Это нововведение призвано обеспечить прозрачность ввозимых товаров и ускорить их поступление на территорию нашей страны. Кроме того, появятся дополнительные рабочие места для безработных россиян.





Мы хотим, чтобы условия торговли диктовали российские продавцы, а не иностранные. Это поможет нашему рынку развиваться более активно и прозрачно, значительная часть денег будет оставаться на территории РФ – в том числе в виде зарплат и отчислений в благотворительные фонды, -- уточнила начальник по управлению регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

Как сообщают Известия, конкретные меры и их внедрение пока не определены: в данный момент существует несколько моделей, обсуждение которых начнется примерно через месяц.