300 млн рублей инвестированы правительством Свердловской области в Титановую долину

правительство Свердловской области

31 августа правительство Свердловской области приняло решение о покупке акции особой экономической зоны «Титановая долина» на сумму 300 млн. рублей. Идею покупки активов предложил на заседании правительства вице-губернатор Сергей Зырянов.



Как передаёт Rupolit.net, средства от продажи акции будут направлены на развитие инфраструктуры и строительство новых объектов. По словам вице-губернатора, в ОЭЗ «Титановая долина» уже вложено несколько десятков миллиардов рублей, и сумма инвестиции со стороны правительства будет только увеличиваться.



15 августа 11 миллиардов рублей были инвестированы в развитие долины после присоединения в качестве резидентов компаний «СТОД-Урал» и «Русмед».