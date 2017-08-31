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Бизнес в Нижнем Тагиле

300 млн рублей инвестированы правительством Свердловской области в Титановую долину

31 августа 2017, 22:35Добавить новость
деньги,Свердловская область,чиновники,экономика,Правительство,Титановая долина,инвестиции
Особая экономическая зона «Титановая долина» получила новые инвестиции для развития. 300 миллионов рублей правительство Свердловской области вложило в развитие долины.

31 августа правительство Свердловской области приняло решение о покупке акции особой экономической зоны «Титановая долина» на сумму 300 млн. рублей. Идею покупки активов предложил на заседании правительства вице-губернатор Сергей Зырянов.

Как передаёт Rupolit.net, средства от продажи акции будут направлены на развитие инфраструктуры и строительство новых объектов. По словам вице-губернатора, в ОЭЗ «Титановая долина» уже вложено несколько десятков миллиардов рублей, и сумма инвестиции со стороны правительства будет только увеличиваться.

15 августа 11 миллиардов рублей были инвестированы в развитие долины после присоединения в качестве резидентов компаний «СТОД-Урал» и «Русмед».

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