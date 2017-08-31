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Бизнес в Нижнем Тагиле

500 млрд рублей составил отток средств из российского банка «Открытие»

31 августа 2017, 16:05Добавить новость
экономика,деньги,юридические лица,физические лица,открытие,центробанк,отток

Директор департамента надзора за кредитными организациями Центробанка России сообщил, что отток средств из банка «Открытие» за последние полтора месяца превысил сумму в 500 млрд рублей.

Из них 389 млрд рублей – это отток средств юридических лиц, 138 млрд – физических лиц.

 

В связи с данной ситуацией Центробанк России начал применять меры, чтобы повысить финансовую устойчивость «Открытия». Так, ЦБ станет главным инвестором банка. Для этих целей будут применяться средства из ФКБС. Причем «Открытие» будет первым банком, в отношении которого будет использоваться такая схема улучшения финансовой устойчивости, пишет «Интерфакс».

 

Доля акционеров «ФК Открытие» в банке сохранят максимальную 25%-ную долю. Центробанк при этом получит 75% акций банка. На сегодняшний день основным акционером банка является «Открытие Холдинг» - ему принадлежит 66,64% акций. Главными бенефициарами Холдинга являются Вадим Беляев, банк ВТБ, Рубен Аганбегян, группа ИФД, Александр Мамут и группа ИСТ.

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