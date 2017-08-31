9 млрд рублей долгов по зарплатам выплачены россиянам с начала 2017 года (ВИДЕО)

За первое полугодие 2017 года российские предприятия выплатили более 9 млрд долгов по зарплатам работников. В общей сложности задержанные деньги получили более 568 000 россиян.

Федеральная служба по труду и занятости отмечает, что по сравнению с тем же периодом 2016 года число предприятий-должников значительно снизилось. В результате проверок с начала текущего года Роструд выявил 51 000 случаев задержки зарплат, что на 20% меньше, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря внесенным в законодательство поправкам, ужесточающим ответственность работодателей за задержку заработных плат.

Сейчас российские предприниматели должны выплатить еще 3 млрд рублей. Однако реальная сумма задолженности может быть гораздо больше, ведь в статистике отражаются только официальные данные. В условиях кризиса все большее число россиян получает заплату в конвертах. Чаще всего такие случаи не попадают в статистику, пишет газета Известия.

Видео: газета «Известия»