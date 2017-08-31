Минсельхоз России возместит фермерам 50% затрат на продвижение продукции (ВИДЕО)

Министерство сельского хозяйства будет оказывать помощь российским фермерам с продвижением товара в рамках поддержки малого агробизнеса.

Фермерским хозяйствам России будут возмещать 50% расходов на рекламу товаров, заключение договоров с торговыми сетями, доставку продукции в магазины и организацию ярмарок. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

На прилавках российских магазинов сейчас менее 10% товаров принадлежат аграрным хозяйствам. Новая мера поддержки позволит значительно расширить ассортимент. Правительство учитывает, что фермерствам сложно вывести продукцию на рынок, и таким способом планирует помочь развитию малого агробизнеса.

Раньше такая помощь оказывалась только в виде грантов, но она была недостаточной, сообщает газета

«Известия».

Видео: газета «Известия»