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Бизнес в Нижнем Тагиле

Минсельхоз России возместит фермерам 50% затрат на продвижение продукции (ВИДЕО)

31 августа 2017, 19:30Добавить новость
бюджет,деньги,Россия,экономика,фермер,торговля,продукты

Министерство сельского хозяйства будет оказывать помощь российским фермерам с продвижением товара в рамках поддержки малого агробизнеса. 

Фермерским хозяйствам России будут возмещать 50% расходов на рекламу товаров, заключение договоров с торговыми сетями, доставку продукции в магазины и организацию ярмарок. Средства будут выделяться из федерального бюджета.

 

На прилавках российских магазинов сейчас менее 10% товаров принадлежат аграрным хозяйствам. Новая мера поддержки позволит значительно расширить ассортимент. Правительство учитывает, что фермерствам сложно вывести продукцию на рынок, и таким способом планирует помочь развитию малого агробизнеса.

 

Раньше такая помощь оказывалась только в виде грантов, но она была недостаточной, сообщает газета

«Известия».

 

Видео: газета «Известия»
 
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