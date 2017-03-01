Дорожники Свердловской области «переименовали» столицу Урала в Екатеринбруг (ФОТО)

На одной из трасс на севере региона накануне появился указатель «Екатеринбруг». Досадная ошибка была допущена подрядной организацией.
Известно, что за этот участок отвечает дорожная организация «Свердловскавтодор». Рабочие уже должны были проверить, действительно ли имеет место ошибка, пишет E1.ru.
В зависимости от технологии нанесения краски на знак, станет известно, сколько времени уйдет на ее исправление – от одного дня до одной недели.
Пользователи шутят, что местные власти решили переименовать столицу Урала – Екатеринбург.
Фото: сайт E1.ru