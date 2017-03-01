Дорожники Свердловской области «переименовали» столицу Урала в Екатеринбруг (ФОТО)

Известно, что за этот участок отвечает дорожная организация «Свердловскавтодор». Рабочие уже должны были проверить, действительно ли имеет место ошибка, пишет E1.ru.



В зависимости от технологии нанесения краски на знак, станет известно, сколько времени уйдет на ее исправление – от одного дня до одной недели.



Пользователи шутят, что местные власти решили переименовать столицу Урала – Екатеринбург.