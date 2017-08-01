68-летний японец сумел отбиться от медведя с помощью приемов каратэ (ФОТО)

Пожилой человек из Японии отразил атаку напавшего на него медведя, применив свое владение приемами каратэ.

В Японии участились случаи нападения медведей. В последнее время было зафиксировано 83 подобных инцидента.





Так, 68-летний Хирото Мииагава занимался полевыми работами около своего дома в городе Фуэфуки. Как рассказал каратист со стажем, он вдруг почувствовал себя не комфортно, а когда обернулся, увидел стоящего за его спиной медведя. Длина туловища животного достигала около 1,6 м.





Но пожилой японец не растерялся: ударил зверя сначала ногой в живот, а потом в грудь, применив приемы каратэ. После такого «приветствия» медведь убежал в горы, а местный житель отделался незначительными травмами, сообщает НТВ.





Фото: НТВ





Хирото Мииагава активно занимается каратэ и возглавляет додзё в префектуре Яманаси.