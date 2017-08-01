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Новости Нижнего Тагила

68-летний японец сумел отбиться от медведя с помощью приемов каратэ (ФОТО)

1 августа 2017, 16:10Добавить новость
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Пожилой человек из Японии отразил атаку напавшего на него медведя, применив свое владение приемами каратэ.

В Японии участились случаи нападения медведей. В последнее время было зафиксировано 83 подобных инцидента.

Так, 68-летний Хирото Мииагава занимался полевыми работами около своего дома в городе Фуэфуки. Как рассказал каратист со стажем, он вдруг почувствовал себя не комфортно, а когда обернулся, увидел стоящего за его спиной медведя. Длина туловища животного достигала около 1,6 м.

Но пожилой японец не растерялся: ударил зверя сначала ногой в живот, а потом в грудь, применив приемы каратэ. После такого «приветствия» медведь убежал в горы, а местный житель отделался незначительными травмами, сообщает НТВ.

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 Фото: НТВ

Хирото Мииагава активно занимается каратэ и возглавляет додзё в префектуре Яманаси.

 

 

 
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