Директор екатеринбургского цирка требует запретить показ фильма ужасов «Оно»

Анатолий Марчевский выступает против фильма, где в главной роли предстает клоун-убийца.

Директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский призывает свердловчан игнорировать показ фильма «Оно», снятого по произведению Стивена Кинга. Картина выйдет на экраны с 7 сентября. По ее сюжету монстр в образе устрашающего клоуна похищает и убивает людей.

Анатолий Марчевский считает, что фильм негативно влияет на восприятие профессии. Образ монстра не принесет пользы детям. Более того, маленькие зрители могут испугаться клоуна и получить психологическую травму. Директор екатеринбургского цирка уверен, что ребенок воспринимает клоуна как друга, доверяет ему, а на этом доверии создается спекуляция.

В связи с этим он призывает россиян воздержаться от просмотра фильма. Он поддерживает западных коллег, которые ранее тоже выступали против выхода фильма в прокат. Марчевский не опровергает возможность создания международной коалиции клоунов для противодействия всем аналогичным фильмам, пишет URA.RU.