| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Третий за месяц медведь был замечен жителями Серова

1 сентября 2017, 08:30Добавить новость
безопасность,город,животные,помощь,Россия,Свердловская область,медведь,Серов,опасность
В Серове жители окрестностей сообщают об очередном визите медведя.

Косолапый был замечен 30 августа в районе коллективного сада «Ёлочка», между Серовом и посёлком Энергетиков. Теперь жители переживают за свою безопасность. Им рекомендовано быть внимательными и осторожными, передает издание Глобус


Это уже третье сообщение от жителей Серова о встрече с опасными жителями леса. Ранее у гормолзавода в Серове медведь прогуливался на глазах у прохожих. Еще двоих видели местные жители в течение августа.

А в Сысерти мужчина едва не погиб после встречи с медведицей. Также сообщалось, что голодные медведи наведываются к людям, проживающих в садовых домиках в Волчанске.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Голодный медведь три дня ходил к семье из Волчанска (ВИДЕО)
28 августа, 09:30
0 2
Тагильчанин потушил горящий автомобиль до приезда пожарных
7 августа, 06:00
2 1
Собака искусала троих тагильчан и была застрелена из табельного оружия: проводится проверка (ФОТО)
7 июля, 08:15
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 127
Подписаться на новости