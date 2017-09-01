Третий за месяц медведь был замечен жителями Серова

Косолапый был замечен 30 августа в районе коллективного сада «Ёлочка», между Серовом и посёлком Энергетиков. Теперь жители переживают за свою безопасность. Им рекомендовано быть внимательными и осторожными, передает издание Глобус.



Это уже третье сообщение от жителей Серова о встрече с опасными жителями леса. Ранее у гормолзавода в Серове медведь прогуливался на глазах у прохожих. Еще двоих видели местные жители в течение августа.



А в Сысерти мужчина едва не погиб после встречи с медведицей. Также сообщалось, что голодные медведи наведываются к людям, проживающих в садовых домиках в Волчанске.