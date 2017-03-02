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Новости Нижнего Тагила

Коробка из-под конфет 1912 года выпуска украдена из екатеринбургского музея

2 марта 2017, 17:00Добавить новость
Екатеринбург,музей,конфеты,вор,кража,уголовное дело,полиция,розыск
В Литературно-мемориальном музее имени Решетникова в Екатеринбурге произошла кража: пропала коробка из-под конфет, которая была выпущена в 1912 году, к 100-летию победы в войне 1812 года, сообщает Life.ru.


 Директор музея обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Подозреваемых пока нет. Камер видеонаблюдения на месте пропажи нет.

Как утверждают специалисты, реальная стоимость пропавшей коробки невелика – от 9 до 13 тысяч рублей, но она имеет историческую ценность, хотя ее внешний вид со временем пострадал: имеются трещины и потертости.

На жестяной коробке зеленого цвета имеется портрет Наполеона и изображения Бородинской битвы. Экспонат был передан музею в 1989 году. Полиция продолжает расследование.
© TagilCity.ru
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