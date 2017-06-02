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Новости Нижнего Тагила

30 тысяч презервативов были украдены в одном из секс-шопов Лас-Вегаса

2 июня 2017, 08:45Добавить новость
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Мировые СМИ обсуждают курьезный случай, произошедший в Лас-Вегасе. Там преступники совершили ограбление секс-шопа «Город грехов», откуда украли 20 тысяч презервативов.

Интересно, что воры приходили дважды, видимо, первой украденной партии им показалось мало, пишет РЕН. Сумма ущерба составила 15 тысяч долларов.


Преступление было запечатлено на камеры видеонаблюдения, запись была передана полиции.

Компания, откуда были украдены контрацептивы, назвала злоумышленников самыми похабными преступниками в мире..

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