30 тысяч презервативов были украдены в одном из секс-шопов Лас-Вегаса

Интересно, что воры приходили дважды, видимо, первой украденной партии им показалось мало, пишет РЕН. Сумма ущерба составила 15 тысяч долларов.



Преступление было запечатлено на камеры видеонаблюдения, запись была передана полиции.



Компания, откуда были украдены контрацептивы, назвала злоумышленников самыми похабными преступниками в мире..