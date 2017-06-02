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Мартышка Жанетта родилась в семье мандрилов в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

2 июня 2017, 07:45Добавить новость
Екатеринбург,животные,здоровье,медицина,помощь,Россия,Свердловская область,зоопарк,обезьяны
В зоопарке Екатеринбурга еще в марте произошло прибавление: в семье мандрилов родился детёныш. Самочку назвали Жанетта.

После родов мать не смогла кормить Жанетту, поэтому зверёк попал под опеку к специалистам отдела «Приматы». Малышку кормят детской молочной смесью каждые четыре часа, совсем недавно в рацион начали вводить фрукты, овощи и детскую кашку.

Маленькая Жанетта чувствует себя хорошо. Она не боится людей, хорошо кушает и проявляет интерес к окружающему миру. В скором времени её смогут увидеть посетители зоопарка. Добавим, что ранее специалисты отдела помогали выжить семейству капуцинов, пишет Комсомольская правда-Урал.

 

Екатеринбург,животные,здоровье,медицина,помощь,Россия,Свердловская область,зоопарк,обезьяны
Фото: Комсомольская правда-Урал
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