| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец пытался ограбить банк с помощью газового баллончика

2 августа 2017, 09:00Добавить новость
город,деньги,Екатеринбург,полиция,проверка,грабитель,газовый баллончик,банк

Неудачная попытка ограбления банка произошла минувшим вечером в Екатеринбурге.

Как пишет Е1, мужчина в маске забежал в помещение банка и распылил неустановленный газ из баллончика. Охраннику и посетителям стало нехорошо, и они спешно покинули помещение. Следом за ними выбежал «грабитель». Мужчина скрылся в неизвестном направлении.

На месте ЧП работали полицейские. В ходе оперативных мероприятий они установят картину произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Ограбление банка произошло в Екатеринбурге: похищено 2 млн 700 тысяч рублей
24 мая, 14:45
0 0
Более миллиона рублей удалось похитить телефонным мошенникам из Екатеринбурга с банковских карт граждан (ФОТО)
11 июля, 17:00
0 0
1
3,5 млн рублей похитили из банка в Екатеринбурге
21 июля, 13:35
2 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 51
Подписаться на новости