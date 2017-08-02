Екатеринбуржец пытался ограбить банк с помощью газового баллончика

Неудачная попытка ограбления банка произошла минувшим вечером в Екатеринбурге.

Как пишет Е1, мужчина в маске забежал в помещение банка и распылил неустановленный газ из баллончика. Охраннику и посетителям стало нехорошо, и они спешно покинули помещение. Следом за ними выбежал «грабитель». Мужчина скрылся в неизвестном направлении.





На месте ЧП работали полицейские. В ходе оперативных мероприятий они установят картину произошедшего. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.