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Новости Нижнего Тагила

Мужчина из Екатеринбурга набил своему коту воровские татуировки (ВИДЕО)

3 февраля 2017, 12:10Добавить новость
Екатеринбург,животные,Свердловская область,татуировки,кот,зоозащитники,хозяин

В Свердловской области живет необычный кот породы сфинкс. У кота на коже набиты татуировки с воровской тематикой.

Как пишет «Наша газета», на боках у кота набиты тюремные вышки, девушка, сигареты, алкоголь, места Екатеринбурга. На днях животному набили «воровские звезды».

 

Конечно, мне кота татуировать жалко, ведь он же не сам захотел. Кожа у него другая, тату наносятся по-другому. Коту вводится анестезия в мышцу, он засыпает, и я набиваю тату. Кот засыпает и ничего не чувствует, находится под кайфом, грубо говоря. Надеюсь, что это не вредно для кота, у него это уже не первая тату, всегда чувствует себя нормально, от анестезии отходит спокойно, -- рассказал Александр, хозяин татуированного сфинкса


Зоозащитники крайне негативно отнеслись к таким экспериментам над котом и сообщают, что это может быть для него не безопасно.

 

© TagilCity.ru
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