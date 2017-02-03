Мужчина из Екатеринбурга набил своему коту воровские татуировки (ВИДЕО)

В Свердловской области живет необычный кот породы сфинкс. У кота на коже набиты татуировки с воровской тематикой.

Как пишет «Наша газета», на боках у кота набиты тюремные вышки, девушка, сигареты, алкоголь, места Екатеринбурга. На днях животному набили «воровские звезды».

Конечно, мне кота татуировать жалко, ведь он же не сам захотел. Кожа у него другая, тату наносятся по-другому. Коту вводится анестезия в мышцу, он засыпает, и я набиваю тату. Кот засыпает и ничего не чувствует, находится под кайфом, грубо говоря. Надеюсь, что это не вредно для кота, у него это уже не первая тату, всегда чувствует себя нормально, от анестезии отходит спокойно, -- рассказал Александр, хозяин татуированного сфинкса



Зоозащитники крайне негативно отнеслись к таким экспериментам над котом и сообщают, что это может быть для него не безопасно.