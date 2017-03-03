Бомжи постриглись в барбершопе благодаря Екатеринбургской епархии (ФОТО)

Православная Служба Милосердия Екатеринбургской епархии с 1 по 22 февраля проводила акцию «Борода для добра». В рамках акции бездомные смогли сходить в баню, переодеться и посетить модный барбершоп. В нескольких парикмахерских Екатеринбурга были установлены кружки для пожертвований, где каждый мог поделиться средствами на стрижку бездомным. Один из барбершопов столицы Урала предложил совершенно безвозмездно подстричь бездомных.
Как пишет «Федерал-пресс», данная акция поможет бездомным людям хоть немного обрести уверенность в себе. Кружки для сборов остались стоять в нескольких барбершопах города, и каждый может помочь бездомным.
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии