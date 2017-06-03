Студенты из Серова украли со склада выпивку и закуску на 40 тысяч рублей (ФОТО)

двое молодых людей

Внимание сотрудников полиции привлёк подросток, который шёл по улице с наполненной продуктами зелёной сумкой.



На вопрос, откуда он взял содержимое, парень ответил, что продукты ему дал друг.



Оказалось, что имущество было украдено со склада. В сумке находился целый набор продуктов – шоколад, пельмени, сгущенное молоко, сахар, а также жевательные резинки и суперклей. Также молодые люди прихватили алкоголь и сигареты. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Фото: Rupolit



Задержанные 19 и 17-ти лет учатся в местных техникумах. Они признались, что взломали замок, проникли на склад, набрали товар и разошлись по разным сторонам с награбленным. Кстати, 17-летний юноша уже 4 раза привлекался к ответственности за имущественные преступления, передает Rupolit.



Часть имущества вернулась к владельцу. 17-летнего злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, его «коллега» был заключен под стражу.