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Новости Нижнего Тагила

Студенты из Серова украли со склада выпивку и закуску на 40 тысяч рублей (ФОТО)

3 июня 2017, 11:00Добавить новость
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В Серове двое молодых людей были задержаны за кражу имущества.

Внимание сотрудников полиции привлёк подросток, который шёл по улице с наполненной продуктами зелёной сумкой.

На вопрос, откуда он взял содержимое, парень ответил, что продукты ему дал друг.

Оказалось, что имущество было украдено со склада. В сумке находился целый набор продуктов – шоколад, пельмени, сгущенное молоко, сахар, а также жевательные резинки и суперклей. Также молодые люди прихватили алкоголь и сигареты. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

 

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Фото: Rupolit


Задержанные 19 и 17-ти лет учатся в местных техникумах. Они признались, что взломали замок, проникли на склад, набрали товар и разошлись по разным сторонам с награбленным. Кстати, 17-летний юноша уже 4 раза привлекался к ответственности за имущественные преступления, передает Rupolit.

Часть имущества вернулась к владельцу. 17-летнего злоумышленника отпустили под подписку о невыезде, его «коллега» был заключен под стражу.

© TagilCity.ru
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