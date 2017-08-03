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Новости Нижнего Тагила

Житель Санкт-Петербурга не выходил из квартиры со времён распада СССР и скопил дома кучу мусора (ФОТО)

3 августа 2017, 08:05Добавить новость
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При выселении супружеской пары из квартиры в Санкт-Петербурге оказалось, что муж не выходил из дома со времён распада СССР, а жена носила в квартиру мусор с улицы.

Судебные приставы Санкт-Петербурга, прибыв для выселения супружеской пары из квартиры, обнаружили необычный семейный уклад жизни пенсионеров.

Хозяин квартиры имел при себе паспорт гражданина СССР и не покидал пределы дома в течение десятков лет. Его супруга страдает психическим расстройством и потому приносила домой мусор с улицы.


Соседи пожилой супружеской пары стали жаловаться на неприятный запах. Источником запаха, как узнали приставы, оказался слой мусора толщиной 1,5 метра.

После выселения женщину направили в психиатрическую клинику, а мужчину в больницу, так как его организм оказался истощён, а мышцы атрофировались.

Как сообщает Газета.ru, у пенсионеров есть сын в возрасте 60 лет. В квартире он никогда не появлялся, только исправно оплачивал счета за коммунальные услуги. Дальнейшая судьба пенсионеров, пока что, неизвестна.

 

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Фото: Росбалт, Известия, Аргументы и факты

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