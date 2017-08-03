Житель Санкт-Петербурга не выходил из квартиры со времён распада СССР и скопил дома кучу мусора (ФОТО)

Судебные приставы Санкт-Петербурга, прибыв для выселения супружеской пары из квартиры, обнаружили необычный семейный уклад жизни пенсионеров.



Хозяин квартиры имел при себе паспорт гражданина СССР и не покидал пределы дома в течение десятков лет. Его супруга страдает психическим расстройством и потому приносила домой мусор с улицы.



Соседи пожилой супружеской пары стали жаловаться на неприятный запах. Источником запаха, как узнали приставы, оказался слой мусора толщиной 1,5 метра.



После выселения женщину направили в психиатрическую клинику, а мужчину в больницу, так как его организм оказался истощён, а мышцы атрофировались.



Как сообщает Газета.ru, у пенсионеров есть сын в возрасте 60 лет. В квартире он никогда не появлялся, только исправно оплачивал счета за коммунальные услуги. Дальнейшая судьба пенсионеров, пока что, неизвестна.

Фото: Росбалт, Известия, Аргументы и факты