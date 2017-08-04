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Ученые обвинили кошек и собак в глобальном потеплении на Земле

4 августа 2017, 10:00Добавить новость
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Домашних питомцев обвинили в глобальном потеплении. 

Ученые США пришли к выводу, что при употреблении мяса у кошек и собак происходит значительный выброс углекислого газа, что влияет на общий климат на Земле.

Ежегодно эти домашние животные выделяют примерно 64 миллиона тонн углекислого газа, что может быть приравнено к году ежедневной езды 13,6 млн автомобилей, сообщает Life.ru.

Если объединить всех кошек и собак мира в своеобразное «государство», то оно бы тогда заняло 5-е место по общему уровню выбросов парниковых газов после США, Китая, России и Бразилии.

Американские ученые, к тому же, обратили внимание на то, что кошки и собаки вообще наносят немалый вред окружающей среде. Также экологи заметили, что кошки каждый год убивают около 4 млрд диких птиц и 20 млрд мелких млекопитающих.

Помимо этого, домашние питомцы не сами добывают себе корм, а это значит, что на производство их кормов тратится электроэнергия, вода и другие ресурсы, которые добываются из природы и наносят ей ущерб. 

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