Священник погрузил ребёнка в багажник автомобиля у магазина Верхней Пышмы и увёз в неизвестном направлении (ВИДЕО)

Жители Верхней Пышмы стали свидетелями необычного явления. Священнослужитель загрузил в багажник автомобиля ребёнка и уехал с ним в неизвестном направлении.
2 августа на улице Петрова в Верхней Пышме местные жители наблюдали, как из багажника, подъехавшего к магазину автомобиля, за рулём которого сидел священник, вылез ребёнок. После водитель и маленький мальчик зашли в магазин.
Вернувшись с покупками, водитель открыл багажник и вновь загрузил туда ребёнка. Затем автомобиль уехал в неизвестном направлении. Момент загрузки мальчика в багажник один из свидетелей снял на камеру смартфона и выложил ролик в сеть интернет.
Как передаёт E1.ru, по мнению очевидцев, в произошедшем событии отсутствует криминальная составляющая. Водитель просто экономит на покупке детского сидения и не хочет платить штраф за нарушение ПДД.
Видеоролик с моментом загрузки ребёнка в багажное отделение автомобиля уже изучен правоохранительными органами. Личность водителя установлена и на данный момент проверяются все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет точно установлено наличие или отсутствие нарушений действующего законодательства.
Видео: E1.ru