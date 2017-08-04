Священник погрузил ребёнка в багажник автомобиля у магазина Верхней Пышмы и увёз в неизвестном направлении (ВИДЕО)

2 августа на улице Петрова в Верхней Пышме местные жители наблюдали, как из багажника, подъехавшего к магазину автомобиля, за рулём которого сидел священник, вылез ребёнок. После водитель и маленький мальчик зашли в магазин.

Вернувшись с покупками, водитель открыл багажник и вновь загрузил туда ребёнка. Затем автомобиль уехал в неизвестном направлении. Момент загрузки мальчика в багажник один из свидетелей снял на камеру смартфона и выложил ролик в сеть интернет.

Как передаёт E1.ru, по мнению очевидцев, в произошедшем событии отсутствует криминальная составляющая. Водитель просто экономит на покупке детского сидения и не хочет платить штраф за нарушение ПДД.





Видео: E1.ru