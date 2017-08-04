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Новости Нижнего Тагила

Священник погрузил ребёнка в багажник автомобиля у магазина Верхней Пышмы и увёз в неизвестном направлении (ВИДЕО)

4 августа 2017, 06:35Добавить новость
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Жители Верхней Пышмы стали свидетелями необычного явления. Священнослужитель загрузил в багажник автомобиля ребёнка и уехал с ним в неизвестном направлении.

2 августа на улице Петрова в Верхней Пышме местные жители наблюдали, как из багажника, подъехавшего к магазину автомобиля, за рулём которого сидел священник, вылез ребёнок. После водитель и маленький мальчик зашли в магазин.

 

Вернувшись с покупками, водитель открыл багажник и вновь загрузил туда ребёнка. Затем автомобиль уехал в неизвестном направлении. Момент загрузки мальчика в багажник один из свидетелей снял на камеру смартфона и выложил ролик в сеть интернет.

 

Как передаёт E1.ru, по мнению очевидцев, в произошедшем событии отсутствует криминальная составляющая. Водитель просто экономит на покупке детского сидения и не хочет платить штраф за нарушение ПДД.

 

Видеоролик с моментом загрузки ребёнка в багажное отделение автомобиля уже изучен правоохранительными органами. Личность водителя установлена и на данный момент проверяются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет точно установлено наличие или отсутствие нарушений действующего законодательства.


Видео: E1.ru

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