Лисёнок украл тапок у отдыхающих под Екатеринбургом (ВИДЕО)

В конце дня отдыхающие под Берёзовским уральцы повстречали лисёнка. Он без страха приблизился к людям и стал обнюхивать вещи. Внимание животного привлёк тапок, который он схватил и попытался утащить. Как видно на видео, которое сняли отдыхающие, лиса остановил окрик «Верни мой тапок!», после которого обувь была брошена на землю.



Как передаёт E1.ru, подобное доверие животного к человеку объясняется тем, что лисы очень быстро приспосабливаются к окружающей среде и запоминают прошлый опыт взаимодействия с людьми. Возможно, что ранее этот лисёнок уже воровал вещи у туристов и тогда кража удалась. С того момента у него сформировалось представление, что к человеку можно подойти для того, чтобы взять что-нибудь интересное.





Видео: E1.ru