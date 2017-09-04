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Новости Нижнего Тагила

Лисёнок украл тапок у отдыхающих под Екатеринбургом (ВИДЕО)

4 сентября 2017, 06:05Добавить новость
Екатеринбург,животные,курьезы,отдых,Свердловская область,лиса,Березовский
Дерзкое «преступление» совершил маленький лисёнок в окрестностях города Берёзовский. Он украл тапок у отдыхающих жителей.

В конце дня отдыхающие под Берёзовским уральцы повстречали лисёнка. Он без страха приблизился к людям и стал обнюхивать вещи. Внимание животного привлёк тапок, который он схватил и попытался утащить. Как видно на видео, которое сняли отдыхающие, лиса остановил окрик «Верни мой тапок!», после которого обувь была брошена на землю.

Как передаёт E1.ru, подобное доверие животного к человеку объясняется тем, что лисы очень быстро приспосабливаются к окружающей среде и запоминают прошлый опыт взаимодействия с людьми. Возможно, что ранее этот лисёнок уже воровал вещи у туристов и тогда кража удалась. С того момента у него сформировалось представление, что к человеку можно подойти для того, чтобы взять что-нибудь интересное.


Видео: E1.ru
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