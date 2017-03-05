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Новости Нижнего Тагила

Медведи раньше обычного вышли из зимней спячки в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

5 марта 2017, 10:00Добавить новость
Екатеринбург,животные,погода,Свердловская область,зоопарк,медведи,потепление,оттепель,спячка

В Екатеринбургском зоопарке сообщили, что из-за раннего потепления из зимней спячки вышли медведи. 

«Косолапые» пока не спешат выходить из берлог, однако уже рычат и требуют еду, сообщает Е1.

Уже не первый год медведи в зоопарке Екатеринбурга просыпаются раньше, чем принято. Для только что проснувшихся обитателей зоопарка нужна щадящая диета, так как их организм должен перестроиться после спячки. Пока медведи бодрствуют лишь несколько часов в дневное время, но вскоре они адаптируются и полностью восстановятся после сна. 


Екатеринбург,животные,погода,Свердловская область,зоопарк,медведи,потепление,оттепель,спячкаЕкатеринбург,животные,погода,Свердловская область,зоопарк,медведи,потепление,оттепель,спячка
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