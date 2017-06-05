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Новости Нижнего Тагила

Совёнок в одиночестве сидел на скамье в парке отдыха Екатеринбурга (ВИДЕО)

5 июня 2017, 07:45Добавить новость
безопасность,Екатеринбург,животные,здоровье,интернет,Россия,сайт,Свердловская область,сова
В Екатеринбурге в парке ЦПКиО им.Маяковского был замечен совёнок. Птица сидела на скамейке и будто позировала для удивленных прохожих.

Прохожие всерьез беспокоились за птицу, ведь на неё могли набросится коты или собаки.

Очевидец, у которого на руках оказалась видеозапись с совёнком, разместил её в соцсетях с надписью «Совёнок ждёт маму и папу; не трогайте детёныша, вечером родители его заберут». Между пользователями разыгрался нешуточный спор на тему присутствия совёнка среди людей.

Судьба детёныша совы неизвестна, передает Ura.ru. Стоит надеяться, что малыш вернулся к родителям, а не попал в руки человека. Ведь совёнка в таких условиях выходить крайне нелегко.

 

Видео: Ura.ru
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