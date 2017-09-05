Водитель из Нижнего Тагила очистил водосток в поисках потерянного в луже номера (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила Вадим 4 сентября ехал на работу. Так получилось, что на пути ему встретилась лужа, дна которой он не видел. В луже автомобиль Вадима налетел на яму, в результате чего у автомобиля отпал государственный номер. Однако потерю он обнаружил, лишь прибыв точку назначения.

Там на Новострое в середине глубокой лужи яма. Лужа при проезде доходила до капота. При попадании в эту яму где-то отпал номер, а заметили потерю, когда приехали на работу. Пришлось искать, -- поделился автолюбитель Вадим с журналистом TagilCity.ru.

Чтобы найти номер в луже, автомобилисту пришлось самостоятельно очистить сток. После этого часть воды ушла.

Пришлось самим пробивать путь воды к сливу. Только после этого мы смогли отыскать номер. Вопрос: куда смотрят коммунальщики? После наших действий лужа значительно сократилась. Была по колено, а теперь максимум до щиколотки, -- рассказал Вадим подписчикам сообщества ОД «Тагил без ям».



Напомним, к затоплению дорог и ухудшению транспортной ситуации в Нижнем Тагиле привели обильные и продолжительные осенние дожди.