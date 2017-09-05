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Новости Нижнего Тагила

Водитель из Нижнего Тагила очистил водосток в поисках потерянного в луже номера (ВИДЕО)

5 сентября 2017, 14:20Добавить новость
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Автомобилисту из Нижнего Тагила пришлось осушить глубокую лужу, чтобы найти потерянный в ней государственный номер машины.

Житель Нижнего Тагила Вадим 4 сентября ехал на работу. Так получилось, что на пути ему встретилась лужа, дна которой он не видел. В луже автомобиль Вадима налетел на яму, в результате чего у автомобиля отпал государственный номер. Однако потерю он обнаружил, лишь прибыв точку назначения.

 

Там на Новострое в середине глубокой лужи яма. Лужа при проезде доходила до капота. При попадании в эту яму где-то отпал номер, а заметили потерю, когда приехали на работу. Пришлось искать, -- поделился автолюбитель Вадим с журналистом TagilCity.ru.

 

 

Чтобы найти номер в луже, автомобилисту пришлось самостоятельно очистить сток. После этого часть воды ушла.

 

Пришлось самим пробивать путь воды к сливу. Только после этого мы смогли отыскать номер. Вопрос: куда смотрят коммунальщики? После наших действий лужа значительно сократилась. Была по колено, а теперь максимум до щиколотки, -- рассказал Вадим подписчикам сообщества ОД «Тагил без ям».


Напомним, к затоплению дорог и ухудшению транспортной ситуации в Нижнем Тагиле привели обильные и продолжительные осенние дожди. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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