Экстремал из Екатеринбурга прошел по тросу на 200-метровой высоте (ВИДЕО)

Стропа для канатоходца-хайлайнера была протянута между растяжками самой высокой в стране антенны, пишет «Областная газета». Некоторое время назад сообщалось, что вышка будет снесена, поэтому экстремалы в ускоренном темпе поспешили выполнить захватывающий трюк.



Путешествие Максима Кагина и его коллеги Богдана Корженевского было запечатлено на видео. Ранее, в сентябре 2016 года, екатеринбуржец преодолел расстояние в 60 метров по тросу между строительными кранами в столице России.