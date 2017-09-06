Конопляное поле обнаружено полицейскими в 14 километрах от Екатеринбурга (ФОТО)

В районе 14 километра Сибирского тракта сотрудники полиции обнаружили местность, заросшую растением, которое походило на коноплю. Экспертиза установила, что обнаруженное растение действительно содержит наркотические вещества.



Признаки культивирования эксперты не выявили, что позволило сделать вывод о том, что конопля произрастала сама. Территория площадью 3,5 квадратных километра принадлежала одному из екатеринбургских предприятий и долгое время не использовалась.



По информации Rupolit.net, после предписания полиции руководство организации отправило рабочих, которые выкосили поле, а потом сожгли коноплю.

Фото: Rupolit.net