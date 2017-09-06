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Новости Нижнего Тагила

Конопляное поле обнаружено полицейскими в 14 километрах от Екатеринбурга (ФОТО)

6 сентября 2017, 23:35Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,полиция,проверка,Свердловская область,сибирский тракт,конопля
Конопляное поле было обнаружено в Екатеринбурге. Поле с наркотическим растением росло всего в 14 километрах от города.

В районе 14 километра Сибирского тракта сотрудники полиции обнаружили местность, заросшую растением, которое походило на коноплю. Экспертиза установила, что обнаруженное растение действительно содержит наркотические вещества.

Признаки культивирования эксперты не выявили, что позволило сделать вывод о том, что конопля произрастала сама. Территория площадью 3,5 квадратных километра принадлежала одному из екатеринбургских предприятий и долгое время не использовалась.

По информации Rupolit.net, после предписания полиции руководство организации отправило рабочих, которые выкосили поле, а потом сожгли коноплю.


Екатеринбург,наркотики,полиция,проверка,Свердловская область,сибирский тракт,конопля
Фото: Rupolit.net
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