Минометный снаряд найден во время реконструкции двора в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Утром в Нижнем Тагиле, между домами № 51 и 49 по улице Коминтерна, был найден минометный снаряд.

Предмет нашли рабочие, которые занимались реконструкцией дворовой территории. Как сообщили в МВД Нижнего Тагила, снаряд не имеет взрывчатого вещества и взрывателя. В связи с этим найденный предмет не представляет никакой опасности.

Отмечается, что реконструкция двора по улице Коминтерна является частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», пишет АН «Между строк».

Фото: АН «Между строк»