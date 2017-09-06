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Новости Нижнего Тагила

Минометный снаряд найден во время реконструкции двора в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 сентября 2017, 17:35Добавить новость
Нижний Тагил,боевой снаряд,находка,рабочие,Коминтерна,Дзержинский район,реконструкция

Утром в Нижнем Тагиле, между домами № 51 и 49 по улице Коминтерна, был найден минометный снаряд.

Предмет нашли рабочие, которые занимались реконструкцией дворовой территории. Как сообщили в МВД Нижнего Тагила, снаряд не имеет взрывчатого вещества и взрывателя. В связи с этим найденный предмет не представляет никакой опасности.

 

Отмечается, что реконструкция двора по улице Коминтерна является частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», пишет АН «Между строк».

 

 

Нижний Тагил,боевой снаряд,находка,рабочие,Коминтерна,Дзержинский район,реконструкцияНижний Тагил,боевой снаряд,находка,рабочие,Коминтерна,Дзержинский район,реконструкция
Фото: АН «Между строк»

 

 
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