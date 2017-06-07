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Екатеринбуржец изготовил инвалидную коляску для своего пса (ФОТО)

7 июня 2017, 08:30Добавить новость
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В Екатеринбурге местный житель Игорь помог своему псу снова встать на ноги. Бернский зенненхунд по кличке Берси после 10 лет жизни лишился возможности ходить, однако хозяин проявил смекалку и смастерил собачью инвалидную коляску.

У собаки диагностировали защемление спинного нерва, даже дорогостоящая операция не гарантировала успеха, пишет E1.ru.

Не обнаружив в интернете инструкций для производства коляски, Игорь решил изготовить её самостоятельно. Сложность заключалась в том, что пес достаточно большой - весом около 60 кг.

Конструкция сделана из полипропиленовой водопроводной трубы, колеса из веломагазина, а также корсета-поддержки.

Игорь рассказал, что его изобретением, о котором он рассказал в интернете, заинтересовались другие владельцы крупных собак. Он не исключает, что будет делать такие коляски на заказ.

 

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Фото: E1.ru
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