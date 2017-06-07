Екатеринбуржец изготовил инвалидную коляску для своего пса (ФОТО)

У собаки диагностировали защемление спинного нерва, даже дорогостоящая операция не гарантировала успеха, пишет E1.ru.





Не обнаружив в интернете инструкций для производства коляски, Игорь решил изготовить её самостоятельно. Сложность заключалась в том, что пес достаточно большой - весом около 60 кг.





Конструкция сделана из полипропиленовой водопроводной трубы, колеса из веломагазина, а также корсета-поддержки.



Игорь рассказал, что его изобретением, о котором он рассказал в интернете, заинтересовались другие владельцы крупных собак. Он не исключает, что будет делать такие коляски на заказ.

Фото: E1.ru