Кастинг на типаж а-ля «Тагил» был запущен на одном из российских телеканалов (ФОТО)





У искомого героя на реалити-шоу «Каникулы на островах» был обозначен целый ряд качеств и особенностей, характерных для тагильчанина, по мнению организаторов проекта.

Ищем парня а-ля «Тагил». Это парень, который против стереотипов, шаблонов, уверенный в себе. Он в недоумении от происходящего на острове, хамовитый, но харизматичный. Возраст от 23 до 29 лет, -- указано на ВсеКастинги.ру.

Редакция TagilCity.ru пообщалась с организаторами кастинга. Они сообщили, что героя а-ля «Тагил» найти не удалось.

Проект уже сняли. Выбрали просто «народного героя», а типаж «Тагил» отложили, -- сообщил редакции TagilCity.ru кастинг-директор телеканала «Пятница!» Йосиф Гвардия.



А какой, по-вашему, мужчина типажа «Тагил»? Проголосуйте в опросе ниже, пишите в комментарии!











