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Новости Нижнего Тагила

Кастинг на типаж а-ля «Тагил» был запущен на одном из российских телеканалов (ФОТО)

8 июня 2017, 18:05Добавить новость
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Кастинг на типаж парня а-ля «Тагил» появился для одного из федеральных телеканалов. 

У искомого героя на реалити-шоу «Каникулы на островах» был обозначен целый ряд качеств и особенностей, характерных для тагильчанина, по мнению организаторов проекта.

 

Ищем парня а-ля «Тагил». Это парень, который против стереотипов, шаблонов, уверенный в себе. Он в недоумении от происходящего на острове, хамовитый, но харизматичный. Возраст от 23 до 29 лет, -- указано на ВсеКастинги.ру.

 

Редакция TagilCity.ru пообщалась с организаторами кастинга. Они сообщили, что героя а-ля «Тагил» найти не удалось.

 

Проект уже сняли. Выбрали просто «народного героя», а типаж «Тагил» отложили, -- сообщил редакции TagilCity.ru кастинг-директор телеканала «Пятница!» Йосиф Гвардия.


А какой, по-вашему, мужчина типажа «Тагил»? Проголосуйте в опросе ниже, пишите в комментарии! 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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