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Новости Нижнего Тагила

Змея была замечена екатринбуржцами в районе Южного автовокзала (ВИДЕО)

8 августа 2017, 06:30Добавить новость
город,дорога,Екатеринбург,животные,Россия,Свердловская область,экология,змея,рептилия
Настоящая змея попалась на глаза екатеринбуржцам в в районе Южного автовокзала.

Рептилия была замечена сотрудником института экологии, растений и животных УрО РАН. Он рассказал, что змея ползла по парковке, а затем скрылась в зелени Ботанического сада.

Интересно, что биологи УрО РАН, исследовавшие Ботанический сад достаточно тщательно, ни разу не встречали в его недрах ни змей, ни рептилий, пишет E1.ru. Специалисты узнали в змее, удивившей прохожих, ужа – по характерным жёлтым пятнам на голове.

Известно, что данный вид змеи угрозы для человека не представляет. В отличие от гадюки, которой присущ чёрно-белый окрас. Единственную неприятность, которую может причинить уж, – это пахучие выделения. Поэтому его лучше не трогать.

 

Видео: E1.ru

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