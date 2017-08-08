Змея была замечена екатринбуржцами в районе Южного автовокзала (ВИДЕО)

Рептилия была замечена сотрудником института экологии, растений и животных УрО РАН. Он рассказал, что змея ползла по парковке, а затем скрылась в зелени Ботанического сада.





Интересно, что биологи УрО РАН, исследовавшие Ботанический сад достаточно тщательно, ни разу не встречали в его недрах ни змей, ни рептилий, пишет E1.ru. Специалисты узнали в змее, удивившей прохожих, ужа – по характерным жёлтым пятнам на голове.



Известно, что данный вид змеи угрозы для человека не представляет. В отличие от гадюки, которой присущ чёрно-белый окрас. Единственную неприятность, которую может причинить уж, – это пахучие выделения. Поэтому его лучше не трогать.

Видео: E1.ru