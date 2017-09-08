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Новости Нижнего Тагила

Рекламные щиты с призывом покаяться перед Николаем II появились в Екатеринбурге

8 сентября 2017, 21:05Добавить новость
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В столице Урала появились билборды с изображением императора Николая II. 

На щитах размещен анонс фильма Сергия Алиева «Ложь Матильды», который снят в противовес другой кинокартине – «Матильда» Алексея Учителя.

 

На каждом билборде написан текст, который призывает покаяться перед императором.

 

Фото с рекламными щитами выложили пользователи соцсети в группе «Типичный Екатеринбург». Интересно, что каждый оценил посыл с билборда по-своему. Так, многие написали, что теперь еще больше хотят сходить на «Матильду» или же пойдет в кинотеатр назло православным активистам.

 

Как сообщает Znak, инициатором появления этих билбордов стал сам Сергий Алиев. Также он сообщил, что такие же рекламные щиты появятся в Санкт-Петербурге и Москве. В каждом городе будет 7 билбордов – как и число царских мучеников.

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