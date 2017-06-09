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Новости Нижнего Тагила

Статуя Свободы с гнездом аистов на голове появилась на окраине Нижнего Тагила (ФОТО)

9 июня 2017, 15:00Добавить новость
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На северном въезде в Нижний Тагил поставили «Статую Свободы» с гнездом аиста на голове.

К чему бы это? Может её ураганом принесло? -- озадачились видевшие новинку жители города.

 

Однако «новинка» не так нова, как кажется. Раньше она стояла во дворе музея изобразительных искусств, где подверглась неоднократному нападению вандалов.

 

Со двора Музея ИЗО её перенесли потому, что она была выкуплена. Скульптор и создатель статуи Александр Иванов обновил её и покрасил в золото. До этого она несколько раз была исписана баллончиками, -- поделились с редакцией TagilCity.ru в Доме Художника, где работает скульптор.

 

Впервые копия известной североамериканской статуи была представлена зрителям на акции «Ночь музеев – 2015». Тогда Александр Иванов назвал своё творение «манифестом добрых провинциальных санкций», а зрители написали на ней свои представления о свободе.

 

Теперь, спустя почти два года, она снова презентована широкой публике. Увидеть Статую Свободы с гнездом аиста на голове можно на выезде из Нижнего Тагила, с северной его стороны.

 

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Фото: Марина Киселёва

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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