Самое трезвое село нашли в Свердловской области (ВИДЕО)

Мужчины удивились, что работая без спиртного и прогулов, они стали получать больше, передаёт Студия-41. В 90-х годах в посёлке злоупотребляли многие, но спустя несколько лет жители Кленовского даже пробуют себя в конкурсе на самое трезвое село.





Для помощи жителям в избавлении от вредных привычек появился тренажёрный зал. К примеру, местный житель Анатолий два года назад выпивал по 2 литра водки в день, а сейчас предпочитает спорт.

Победу в конкурсе жители Кленовского будут отмечать без алкоголя.



