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Новости Нижнего Тагила

Самое трезвое село нашли в Свердловской области (ВИДЕО)

9 сентября 2017, 09:15Добавить новость
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В Свердловской области нашли самое трезвое село - Кленовское. Жители сейчас активно работают на полях, и никто не уходит в запой.

Мужчины удивились, что работая без спиртного и прогулов, они стали получать больше, передаёт Студия-41. В 90-х годах в посёлке злоупотребляли многие, но спустя несколько лет жители Кленовского даже пробуют себя в конкурсе на самое трезвое село.

Для помощи жителям в избавлении от вредных привычек появился тренажёрный зал. К примеру, местный житель Анатолий два года назад выпивал по 2 литра водки в день, а сейчас предпочитает спорт.

 

Победу в конкурсе жители Кленовского будут отмечать без алкоголя.

 
Видео: Студия-41
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