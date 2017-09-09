Самое трезвое село нашли в Свердловской области (ВИДЕО)

В Свердловской области нашли самое трезвое село - Кленовское. Жители сейчас активно работают на полях, и никто не уходит в запой.
Мужчины удивились, что работая без спиртного и прогулов, они стали получать больше, передаёт Студия-41. В 90-х годах в посёлке злоупотребляли многие, но спустя несколько лет жители Кленовского даже пробуют себя в конкурсе на самое трезвое село.
Для помощи жителям в избавлении от вредных привычек появился тренажёрный зал. К примеру, местный житель Анатолий два года назад выпивал по 2 литра водки в день, а сейчас предпочитает спорт.
Победу в конкурсе жители Кленовского будут отмечать без алкоголя.
Видео: Студия-41