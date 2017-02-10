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Новый сталагмит из фекалий образовался в общежитии Серова (ФОТО)

10 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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Новый зловонный сталагмит из фекалий образовался в общежитии Серова. Ранее сообщалось, что нарост, уже ставший символичным мемом в интернете, был уничтожен.

Вместо прежней ледяной глыбы нарастает новый сталагмит из мочи и экскрементов, сообщает издание «Глобус». Некоторое время назад жители общежития пожаловались на невыносимые условия для жизни в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Известно, что после освещения «зловонной» истории в СМИ, местный депутат пообещал жителям позаботиться о расселении. Он дал надежду жильцам в том, что они будут жить в квартирах, соответствующих санитарным нормам.

 

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Интересно, что в Twitter появилась страница, которая ведется от лица «фекального сталагмита».

 

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