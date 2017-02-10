Новый сталагмит из фекалий образовался в общежитии Серова (ФОТО)

Вместо прежней ледяной глыбы нарастает новый сталагмит из мочи и экскрементов, сообщает издание «Глобус». Некоторое время назад жители общежития пожаловались на невыносимые условия для жизни в прокуратуру и Роспотребнадзор.



Известно, что после освещения «зловонной» истории в СМИ, местный депутат пообещал жителям позаботиться о расселении. Он дал надежду жильцам в том, что они будут жить в квартирах, соответствующих санитарным нормам.



Интересно, что в Twitter появилась страница, которая ведется от лица «фекального сталагмита».