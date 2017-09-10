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Новости Нижнего Тагила

Кандидат в свердловские губернаторы обвинён в подкупе при помощи бесплатных пирожков

10 сентября 2017, 17:55Добавить новость
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Центр общественного наблюдения для мониторинга ситуации на выборах в губернаторы Свердловской области проверил одного из кандидатов на предмет подкупа избирателей при помощи бесплатных пирожков.

В Центр общественного наблюдения за выборами губернатора Свердловской области поступила жалоба о том, что кандидат Алексей Парфёнов, якобы, подкупал избирателей бесплатными пирожками. Их получал каждый, кто голосовал за Парфёнова. Специалисты ЦОН выехали на избирательный участок №1721, который был указан, как место правонарушения.

Участок располагается на территории школы №87, в буфете которой, согласно жалобе, раздавали бесплатные пирожки. По итогам проверки установлено, что пирожки действительно продаются, но никакой бесплатной раздачи не происходило, передаёт РИА «Новый день». Таким образом, факты, изложенные в жалобе, не подтвердились.

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