Кандидат в свердловские губернаторы обвинён в подкупе при помощи бесплатных пирожков

В Центр общественного наблюдения за выборами губернатора Свердловской области поступила жалоба о том, что кандидат Алексей Парфёнов, якобы, подкупал избирателей бесплатными пирожками. Их получал каждый, кто голосовал за Парфёнова. Специалисты ЦОН выехали на избирательный участок №1721, который был указан, как место правонарушения.



Участок располагается на территории школы №87, в буфете которой, согласно жалобе, раздавали бесплатные пирожки. По итогам проверки установлено, что пирожки действительно продаются, но никакой бесплатной раздачи не происходило, передаёт РИА «Новый день». Таким образом, факты, изложенные в жалобе, не подтвердились.