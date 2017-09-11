Мертвая игуана обнаружена обнаружена у детского сада в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Крупная ящерица - игуана размером около 80 сантиметров - была обнаружена у входа в детский сад №29, который расположен во дворах Ленинградского проспекта.

Страшную и удивительную находку обнаружили воспитатели детского сада №29 на Вагонке. В пятницу 8 сентября утром, еще до прихода детей, у входной двери в детский сад воспитатели обнаружили огромную игуану размером примерно 80 см. Она была неподвижна, не подавала признаков жизни. Дворник выбросил её в мусорный бак, -- сообщила редакции TagilCity.ru читательница портала.



Однако на этом странности не закончились. Загадочным образом игуана пропала из мусорного контейнера.

Дворник позднее проверил мусорный контейнер. Игуаны там уже не было. Мы недоумеваем, кто и зачем подбросил под дверь образовательного учреждения животное, куда оно пропало из бака? -- рассказала журналисту TagilCity.ru одна из педагогов садика.



Специалисты отмечают, игуана - животное, обитающее в тропиках и субтропиках. Холод уральской осени губителен для ящерицы.

Обычно домашние игуаны не впадают в спячку, так как в течение всего года для них поддерживается стабильная температура окружающей среды. Находилась ли данная особь в спячке или была мертва - сказать по фото не представляется возможным. Крайне маловероятно, что при температуре воздуха чуть выше нуля ящерица вышла бы из спячки и выбралась из мусорного контейнера. Скорее всего, это всё это чья-то неудачная шутка, -- отметил в разговоре с журналистом TagilCity.ru ветеринар.

Напомним, в феврале 2017 года останки ящерицы были обнаружены жительницей Нижнего Тагила в банке с консервированным горохом.