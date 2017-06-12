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Екатеринбуржец меняет пол спустя 20 лет брака ради своей жены (ФОТО, ВИДЕО)

12 июня 2017, 10:30Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,смена,семья,развод
Житель Екатеринбурга, проживший с женой в браке около 20 лет, решился на кардинальные меры и начал подготовку к смене пола. Юрий уже частично стал Юлианой, когда начал принимать женские гормоны.

Жена Юрия не против преображения супруга. Дело в том, что она не скрывала страсти к женскому полу.

Юрий, в свою очередь, всю свою жизнь протестовал своему мужскому началу - мечтал иметь женские формы, надевать женскую одежду, краситься. Сейчас супруги открывают семейный бизнес по организации квестов, чтобы собрать средства на решительную операцию по смене пола. Пока Юлиана подверглась лишь гормональной терапии и изменению голосовых связок.

В семье наступила новая стадия, между супругами вновь вспыхнула любовь. Подавленное состояние Юрия, сопровождавшее его всю жизнь, исчезло, пишет Life.ru. Как говорит жена Юлианы, это помогло избежать развода.

Екатеринбург,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,смена,семья,разводЕкатеринбург,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,смена,семья,развод
 

Фото и видео: Life.ru

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