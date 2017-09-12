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Новости Нижнего Тагила

8 гусят, велосипед и постельное белье были украдены жителем Свердловской области

12 сентября 2017, 13:00Добавить новость
Свердловская область,суд,уголовное дело,мужчина,вор,приговор,кража

В Свердловской области вынесен приговор местному жителю, совершившему ряд мелких краж. Мужчина воровал все, что попадалось на глаза, даже животных.

Как пишет «Федерал-Пресс» в полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него украли сотовый телефон. До этого он распивал алкоголь со знакомым, а затем не нашел мобильный.

В ходе расследования подозреваемого удалось задержать. Оказалось, что ранее он совершил ряд мелких краж. Так, он сознался в похищении постельного белья, велосипеда, продуктов питания и 8 гусят. Суд приговорил свердловчанина к 4 годам колонии строгого режима.

 
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