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Новости Нижнего Тагила

Работница столовой раскладывает еду голыми руками в Екатеринбурге (ВИДЕО)

13 февраля 2017, 08:40Добавить новость
город,Екатеринбург,нарушение,работа,Россия,Свердловская область,повар,видео,столовая
В Екатеринбурге местные жители сняли на видео, как в одной из столовых женщина раскладывает салаты по тарелкам голыми руками. Этот факт возмутил посетителей, многие даже передумали там обедать.

Известно, что общепит по улице Московская обслуживает порядка 100 человек в день.

Одна из посетительниц, увидевших процесс расфасовки еды, возмутилась и посоветовала использовать в таких случаях хотя бы перчатки. В свою очередь, комментаторы, которых видео не впечатлило, лишь посмеялись над увиденным: 

 

Если бы они ещё увидели, что повара трогают овощи руками, когда их чистят и режут, то вообще были бы в шоке. А ещё пирожки и манты руками лепят, это вообще кошмар! -- написал пользователь Gena Giena на сайте Life.ru.

 

Как отметили в самом заведении, у поваров всегда руки чистые и обработанные, пишет Телеканал 360. Более того, по их словам, ничего плохого в таком способе расфасовки нет.

 

© TagilCity.ru
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