Работница столовой раскладывает еду голыми руками в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Известно, что общепит по улице Московская обслуживает порядка 100 человек в день.



Одна из посетительниц, увидевших процесс расфасовки еды, возмутилась и посоветовала использовать в таких случаях хотя бы перчатки. В свою очередь, комментаторы, которых видео не впечатлило, лишь посмеялись над увиденным:

Если бы они ещё увидели, что повара трогают овощи руками, когда их чистят и режут, то вообще были бы в шоке. А ещё пирожки и манты руками лепят, это вообще кошмар! -- написал пользователь Gena Giena на сайте Life.ru.

Как отметили в самом заведении, у поваров всегда руки чистые и обработанные, пишет Телеканал 360. Более того, по их словам, ничего плохого в таком способе расфасовки нет.