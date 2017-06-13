Таксисты закрасили двойную сплошную линию в Нижнем Тагиле для своего удобства: нарушителей найдет и накажет полиция (ФОТО)

Ночь растает без остатка

И останется загадкой,

Кто писал,

И будут спорить соловьи.

Им прекрасно видно с веток,

Что нарушена разметка,

Им так жалко,

Что расстроится ГАИ, -- поётся в песне известного барда - Олега Митяева.

С подобными обстоятельствами столкнулись и полицейские Нижнего Тагила, только безо всякой романтической подоплёки.



В редакцию TagilCity.ru поступило сообщение о порчи дорожной разметки на ул. Юности около бассейна. На проезжей части мужчина переделывал двойную сплошную линию в пунктирную.

По словам местных, двойная сплошная линия могла помешать таксистам. Согласен с ними и председатель ОД «Тагил без ям» - Никита Чапурин.

Объяснить этот проступок достаточно сложно. Известно, что рядом с этим участком постоянно паркуются таксисты. Возможно, кто-то из них решил «исправить» разметку, чтобы не ехать разворачиваться до ближайшего поворота, -- предположил общественник.



В компании, ответственной за городскую дорожную разметку, подтвердили, что её сотрудники на участке не работали.

Наши специалисты не проводили по указанному адресу никаких работ. На место, где была изменена разметка, уже выезжали сотрудники ГИБДД. По нашей информации, подобный инцидент также имел место на ул. Зари, -- пояснили журналистам TagilCity.ru в техническом отделе «Сигнал-3».



В полиции подтвердили факт нарушения разметки, но пообещали, что оно будет устранено в ближайшее время.