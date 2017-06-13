Водитель перевернулся в автомобиле на трассе под Екатеринбургом и напился после ДТП

29-летний водитель, передает УГБИДД по региону, выбрал скорость, которая не соответствовала дорожным условиям. В связи с этим автомобиль опрокинулся на обочину, пишет E1.ru.



В автомобиле помимо водителя находился пассажир 1988 года рождения. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности и не получили травм.



Водитель прошел медосвидетельствование в присутствии сотрудников дорожной полиции. Тест дал положительный результат. Водитель легковушки признался, что он выпил после того, как перевернулся на своей машине. Сейчас в его отношении было возбуждено административное дело по факту невыполнения обязанностей в связи с ДТП. Ему грозит штраф и лишение права на вождение до двух лет.