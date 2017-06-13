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Новости Нижнего Тагила

Водитель перевернулся в автомобиле на трассе под Екатеринбургом и напился после ДТП

13 июня 2017, 08:15Добавить новость
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Под Екатеринбургом на Пермском тракте накануне перевернулся автомобиль. Водитель за рулем «Иж Ода» не справился с управлением близ деревни Решёты.

29-летний водитель, передает УГБИДД по региону, выбрал скорость, которая не соответствовала дорожным условиям. В связи с этим автомобиль опрокинулся на обочину, пишет E1.ru.

В автомобиле помимо водителя находился пассажир 1988 года рождения. Оба были пристёгнуты ремнями безопасности и не получили травм.

Водитель прошел медосвидетельствование в присутствии сотрудников дорожной полиции. Тест дал положительный результат. Водитель легковушки признался, что он выпил после того, как перевернулся на своей машине. Сейчас в его отношении было возбуждено административное дело по факту невыполнения обязанностей в связи с ДТП. Ему грозит штраф и лишение права на вождение до двух лет.

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