Необычное транспортное средство было эвакуировано из двора Нижнего Тагила (ФОТО)

была зафиксирована

на автоэвакуаторе

Фотография быстро разошлась по сети и вызвала немало ироничных комментариев. Тем не менее никто из высказавших своё мнение не воспринял ситуацию всерьёз, а вскоре объявился и водитель.

Это не воровство, это велосипед моего ребёнка, просто перевожу в гараж, -- пояснил пользователь Дмитрий.









Хозяину предложили воспользоваться более простым способом перевозки. Он согласился, но заметил, что если есть возможность перевезти эвакуатором, то почему бы и нет.





Фото из группы «Чёрный список Тагила»