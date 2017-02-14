Необычное транспортное средство было эвакуировано из двора Нижнего Тагила (ФОТО)

Местный житель стал свидетелем эвакуации необычного транспортного средства в одном из тагильских дворов. Для транспортировки детская коляска-велосипед была зафиксирована на автоэвакуаторе.
Фотография быстро разошлась по сети и вызвала немало ироничных комментариев. Тем не менее никто из высказавших своё мнение не воспринял ситуацию всерьёз, а вскоре объявился и водитель.
Это не воровство, это велосипед моего ребёнка, просто перевожу в гараж, -- пояснил пользователь Дмитрий.
Хозяину предложили воспользоваться более простым способом перевозки. Он согласился, но заметил, что если есть возможность перевезти эвакуатором, то почему бы и нет.
Фото из группы «Чёрный список Тагила»