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Новости Нижнего Тагила

Забег в нижнем белье в -30 прошел в Екатеринбурге (ВИДЕО)

14 февраля 2017, 13:59Добавить новость
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Молодые люди в нижнем белье пробежались по ночному Екатеринбургу, сообщает Е1.RU. Девушки и юноши уральской столицы устроили ночной забег в полуголом виде по улицам Екатеринбурга. Ночью с субботы на воскресенье в 30-градусный мороз парни и девушки вышли на улицу в нижнем белье. 
Флешмоб они сняли на видео и выложили в соцсеть. Масштабное мероприятие проходило на Московской и Гурзуфской улицах. 

Организатор забега Евгений Бычков рассказал, что таким образом он решил поддержать своих московских друзей, которые устроили подобный в новогодние праздники. Екатеринбургские товарищи поддержали Евгения, когда он предложил им такую идею.

Прохожие на такое явление на улице реагировали с позитивом: автомобилисты сигналили, кто-то снимал на видео, кто-то спрашивал, что происходит, но все при этом улыбались. В планах организатора устроить такой забег еще раз, но с привлечением большего числа единомышленников. 

© TagilCity.ru
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