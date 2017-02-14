Забег в нижнем белье в -30 прошел в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Молодые люди в нижнем белье пробежались по ночному Екатеринбургу, сообщает Е1.RU. Девушки и юноши уральской столицы устроили ночной забег в полуголом виде по улицам Екатеринбурга. Ночью с субботы на воскресенье в 30-градусный мороз парни и девушки вышли на улицу в нижнем белье.
Флешмоб они сняли на видео и выложили в соцсеть. Масштабное мероприятие проходило на Московской и Гурзуфской улицах.
Организатор забега Евгений Бычков рассказал, что таким образом он решил поддержать своих московских друзей, которые устроили подобный в новогодние праздники. Екатеринбургские товарищи поддержали Евгения, когда он предложил им такую идею.
Прохожие на такое явление на улице реагировали с позитивом: автомобилисты сигналили, кто-то снимал на видео, кто-то спрашивал, что происходит, но все при этом улыбались. В планах организатора устроить такой забег еще раз, но с привлечением большего числа единомышленников.