| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пьяный житель Ирбита угнал автокран

14 сентября 2017, 23:35Добавить новость
авто,автопроисшествия,алкоголь,полиция,Свердловская область,транспорт,уголовное дело,Ирбит,угон
Житель Ирбита может лишиться свободы на 5 лет из-за того, что в состоянии алкогольного опьянения угнал автокран.

Ночью 14 сентября 22-летний мужчина прогуливался по посёлку Шадринское под Ирбитом. Внимание подвыпившего молодого человека привлёк автокран.

Проникнув в кабину, ирбитчанин завёл двигатель и поехал в сторону Ирбита. После 30 километров пути автокран остановили сотрудники ГИБДД.


Водителя арестовали на 10 суток за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщает Уралинформбюро. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Если жителя Ирбита признают виновным, то он может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Водитель из Ирбита приговорен к 3,5 годам лишения свободы за неоднократное управление ТС в состоянии алкогольного опьянения
16 августа, 15:00
1 0
Виновники двух серьёзных ДТП в Свердловской области скрылись с мест аварии: их местоположение было установлено (ФОТО)
25 июля, 06:30
0 1
2
Восемь месяцев колонии строгого режима получил водитель из Нижнего Тагила за многократные нарушения ПДД
20 июля, 15:05
5 1
1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 64
Подписаться на новости