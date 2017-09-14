Пьяный житель Ирбита угнал автокран

Ночью 14 сентября 22-летний мужчина прогуливался по посёлку Шадринское под Ирбитом. Внимание подвыпившего молодого человека привлёк автокран.



Проникнув в кабину, ирбитчанин завёл двигатель и поехал в сторону Ирбита. После 30 километров пути автокран остановили сотрудники ГИБДД.



Водителя арестовали на 10 суток за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщает Уралинформбюро. Также возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Если жителя Ирбита признают виновным, то он может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.