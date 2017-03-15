Выброшенный из окна диван застрял на дереве в Екатеринбурге (ФОТО)

Никто не пострадал, но падение из окна тяжелого предмета могло носить и трагические последствия. В Управляющей компании, которая обслуживает данный дом, пояснили, что пока не знают, из какой именно квартиры прилетел предмет интерьера, но обязательно это установят.

Сейчас диван сняли с дерева. А коммунальщики пояснили, что в данном доме постоянно бьют лампочки, мусорят и рисуют на стенах.

