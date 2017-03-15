| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Выброшенный из окна диван застрял на дереве в Екатеринбурге (ФОТО)

15 марта 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,диван,мусор,дерево,курьезы,окно,жкх,коммунальная служба
В Екатеринбурге 14 марта неизвестные выбросили из окна жилого дома диван, который застрял на дереве, сообщает URA.RU. Никто не пострадал, но падение из окна тяжелого предмета могло носить и трагические последствия. В Управляющей компании, которая обслуживает данный дом, пояснили, что пока не знают, из какой именно квартиры прилетел предмет интерьера, но обязательно это установят.
 
Сейчас диван сняли с дерева. А коммунальщики пояснили, что в данном доме постоянно бьют лампочки, мусорят и рисуют на стенах.

Екатеринбург,Свердловская область,диван,мусор,дерево,курьезы,окно,жкх,коммунальная служба
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , ,
Подвалы 54 домов затопило: весь частный сектор района ВИЗ в Екатеринбурге был залит водой из-за коммунальной аварии (ФОТО, ВИДЕО) 15 января, 09:00
Житель Екатеринбурга спрятался от судебных приставов в диван (ВИДЕО) 6 сентября 2016, 09:00
Голый мужчина бегал по двору и пытался открыть автомобили в Екатеринбурге (ФОТО) вчера, 08:20 1

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
д-р Фауст 15.03.2017 11:26:16 #
Культура жителей Урала!
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 157
Подписаться на новости