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Новости Нижнего Тагила

Пенсионера-байкера с 10 тушками незаконно убитых уток задержал участковый из Североуральска

16 мая 2017, 16:30Добавить новость
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Сотрудники МВД Североуральска задержали за нарушение ПДД 64-летнего байкера, который оказался браконьером.

Как пишет JustMedia, в районе поселка Бокситы участковый уполномоченный во время рейда с охотоведами остановил мужчину, ехавшего без шлема на мотоцикле. Оказалось, что у пенсионера нет прав на управление данным ТС, а при осмотре мотоцикла были обнаружены 10 тушек мертвых уток и ружье.

В ходе выяснения стало известно, что пенсионер ехал с охоты, лицензии на отстрел животных и документов на оружие он не имел. Мужчине грозит административное наказание.

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